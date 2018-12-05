Главного инженера челябинского МУПа будут судить за взятку в полмиллиона рублей

В суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении главного инженера МУПа "Челябинские коммунальные тепловые сети".

Мужчину обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Следствие считает, что во второй половине прошлого года инженер получил от сотрудника фирмы взятку - 533 тыс. рублей. За эти деньги работник МУПа пообещал принять и подписать акты выполненных работ по проведению теплотрассы.

Во время расследования было арестовано имущество главного инженера на сумму в 47 млн рублей.