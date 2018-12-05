Главу уральского города Верхний Тагил обвинили в халатности на 15 млн рублей

На Среднем Урале завершено расследование уголовного дела бывшего главы городского округа Верхний Тагил. Его обвиняют в халатности с причинением особо крупного ущерба.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в 2016-2017 годах чиновник принял и оплатил часть фактически невыполненных работ в рамках муниципального контракта на строительство детского сада. Как показало расследование, за счет бюджетных средств были оплачены духовые шкафы, которые так и не поставили, а также малые архитектурные формы, которые должны были быть возведены на территории дошкольного учреждения.

В СКР уточнили, что в результате халатных действий главы Верхнему Тагилу был причинен материальный ущерб - около 15 млн руб. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало Накануне.RU, в 2016 году жители Верхнего Тагила жаловались в прокуратуру на отходы местной ГРЭС. В ведомстве проводили проверку.