05 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Турецкий суд выдал ордера на арест двух саудовских подданных

Турецкий суд утвердил ордера на арест бывшего советника королевского суда Сауда аль-Кахтани и бывшего заместителя начальника разведки Ахмеда аль-Асира.

Как передаёт информагентство Анадолу, суд утвердил ордера на арестАхмед аль-Ассири, как полагают, контролировал команду, которая убила и расчленила Хашогги в консульстве Стамбула в октябре.

Турецкий суд счёл, что оба помощника были вовлечены в планирование убийства.

Ранее американские сенаторы после закрытого брифинга директора ЦРУ пришли к выводу о причастности к убийству Хашогги наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салман аль Сауда.

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Турецкий суд выдал ордера на арест двух саудовских подданных

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Теги: Турция, Хашогги, суд, ордер на арест



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