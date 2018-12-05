Второй тур конкурса "Великие имена России" начнется в Нижневартовске на следующей неделе

Второй тур конкурса "Великие имена России" в Нижневартовске должен состояться с 10 по 20 декабря, сообщили Накануне.RU в общественной палате Югры. Выбирать жители будут между именами военного летчика Николая Архангельского, государственного деятеля Александра Филипенко и нефтяника Виктора Муравленко.

Итоги финального голосования по выбору имен для 47 аэропортов утвердил экспертный совет конкурса "Великие имена России". Имя первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбан оглы Салманова будет присвоено аэропорту Сургута.

Напомним, на имя заслуженного геолога Российской Федерации претендовали аэропорты Сургута и Нижневартовска. Для того, чтобы определить в честь кого будет назван аэропорт, организаторы конкурса учли в качестве общего критерия процентное соотношение голосов, отданных за кандидата в каждом городе.

Отметим, что в Тюмени среди имен победителем стал Дмитрий Менделеев, а на Ямале Иван Губкин.