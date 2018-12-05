05 Декабря 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале пострадавшим из-за долгов рабочим Русского месторождения начали платить деньги

В администрации поселка Тазовский состоялось заседание антикризисного штаба, посвященное долгам по зарплате перед вахтовиками Русского месторождения. На нем выяснилось, что рабочим начали возвращать деньги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Тазовского района.

На совещании присутствовал, в частности, прокурор района Алексей Кугаевский. Рабочие заявили, что сегодня шесть человек полностью получили причитающиеся им деньги.

Напомним, 4 декабря стало известно о том, что компания "ССГ Урал" должна 31 работнику 2 млн руб. Рабочие обратились в прокуратуру и начали забастовку.

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На Ямале пострадавшим из-за долгов рабочим Русского месторождения начали платить деньги

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Теги: Русское месторождение, вахтовики, долги по зарплате



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