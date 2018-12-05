Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз

Елизавета Боярская (33) и Максим Матвеев (36) во второй раз стали родителями.

По словам брата Лизы, депутата Госдумы Сергея Боярского, у пары родился мальчик. "Да, Лиза родила мальчика, здорового, я её с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, всё в порядке", - цитирует Сергея ресурс 78.ru.

Максим и Елизавета воспитывают шестилетнего сына Андрея.

Поженились актеры в 2010 году. На протяжении всех восьми лет их брака пресса постоянно разводит пару, приписывает романы то Лизе, то Максиму, а еще обращают внимание на тот факт, что супруги живут на два города – Боярская в Санкт-Петербурге, а Матвеев – в Москве. Отдыхать они почти всегда ездят вместе.

Судя по всему, родители много времени уделяют воспитанию сына. Уже в четыре года сын Лизы и Максима читал Бродского. "Мы читаем вместе с ним не только сказки, но и взрослую классическую литературу. Андрюше нравится Бродский, Маяковский, и он учит их стихи, а не только "В лесу родилась елочка". Он любит читать энциклопедии. Сам тянется к знаниям, - цитирует Боярскую ресурс Дети@Mail.ru. - Андрей читает, учит английский, уже умеет считать. Многие не обладают этими навыками и в шесть-семь лет, когда идут в первый класс. Поэтому, я думаю, наш сын уже готов к школе. И в пять лет Андрюша сможет пойти в первый класс".