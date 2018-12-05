Свердловский избирком рассмотрит вопрос о назначении Русинова председателем 7 декабря

В эту пятницу, 7 декабря, состоится заседание избирательной комиссии Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, главным вопросом в повестке дня значится избрание председателя комиссии.

Напомним, сегодня на своем очередном заседании ЦИК России предложила кандидатуру Владимира Русинова, члена избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса, для избрания его на должность председателя.

Ранее пост стал вакантным после того, как занимавший его Валерий Чайников оказался назначен заместителем губернатора - руководителем аппарата губернатора и правительства региона.