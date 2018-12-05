05 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

В уральском городе школьницы устроили жестокую драку – инцидентом заинтересовался следственный комитет

На днях в Краснотурьинске между школьницами средних классов произошла драка. По данному инциденту полиция организовала проверку, следователи тоже заинтересовались случившимся и затребовали у органов внутренних дел материалы проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области.

"В случае принятия прокуратурой положительного решения об изъятии данного материала из производства полиции и передаче его в органы СКР, следователями Следственного комитета будет проведён комплекс необходимых проверочных мероприятий в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и дачи ситуации объективной и принципиальной правовой оценки", - рассказали в региональном СКР.

По информации местной газеты "Вечерний Краснотурьинск", которая опубликовала видео с дракой подростков, инцидент произошел между девочками из школы №4 поселка Медный рудник и школы №10 поселка Медная шахта. На видео видно, что на снегу лежат две девочки, которых ногами многократно избивают еще две школьницы.

Драка между подростками завязалась якобы из-за того, что семиклассницы нецензурно высказывались в адрес учениц другой школы. Таким образом, девочек вызвали на разговор. Однако, как пишет "Вечерний Краснотурьинск", есть версия, что драку организовали те самые семиклассницы, при этом они пришли на встречу с компанией из 20 человек.

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В уральском городе школьницы устроили жестокую драку – инцидентом заинтересовался следственный комитет

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Теги: драка, подростки, школьники



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