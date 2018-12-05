05 Декабря 2018
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Политика В России

Росгвардия и ФСБ представили Путину план по контролю за оружием

Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер по "совершенствованию контроля за оборотом оружия".

Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов. По его словам, проведен масштабный анализ законодательства, регулирующего данный вопрос.

Золотов отметил, что был учтены резонансные происшествия с оружием последних лет, включая керченскую трагедию. Об этом передает ТАСС.

Напомним, студент колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил бойню и взорвал бомбу. 20 человек погибли, более 70 получили травмы. За месяц до инцидента Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, приобрел оружие и получил разрешение на его хранение.

Как сообщалось ранее, керченский стрелок помимо оружия взял с собой на преступление флешку. На ней обнаружены скриншоты популярного компьютерного шутера Doom, а также фотографии керченского колледжа. Также на носителе было записано около сотни инструкций по созданию взрывчатки.

После ЧП президент РФ Владимир Путин потребовал представить ему конкретные предложения по изменению российского законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

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Росгвардия и ФСБ представили Путину план по контролю за оружием

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Теги: орудие, виктор золотов, владимир путин



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