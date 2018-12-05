В Перми пьяный бомж разгромил колодец и обварился кипятком

В Перми спасатели вытащили из колодца бомжа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Т Плюс".

Читайте также: В Уфе пятилетний мальчик провалился в колодец

Его нашли 4 декабря возле колодца, расположенного у дома №9 по улице Богдана Хмельницкого. Как выяснилось, бомж открыл люк, демонтировал преграждающую вход решетку и залез внутрь. После незваный гость открыл спусковой клапан на подающем теплопроводе и получил ожоги паром и горячей водой.

Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшему первую помощь, он госпитализирован. Как выяснилось, колодезный гость был пьян.