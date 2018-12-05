Выставки, концерты, съезд Дедов Морозов. Югра решила отпраздновать свое 88-летие на три дня раньше

10 декабря Ханты-Мансийский автономный округ - Югра празднует свое 88-летие. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, пройдут 7 декабря, передает корреспондент Накануне.RU.

В Ханты-Мансийске юбилей отметят с размахом - в городе будет открыто множество выставок. В 9.00 в выставочном центре "Югра-Экспо" начнет свою работу XXIII окружная выставка-форум "Товары земли Югорской".

С 11.00 начнут работу различные выставки в музеях города. Посетители государственного художественного музея России смогут увидеть юбилейную выставку Ханты-Мансийского отделения союза художников России, ознакомиться с "Модой наших бабушек" и посмотреть керамику Василисы Портновой. Мастерская народного художника СССР В.А. Игошева Государственного художественного музея представит детское творчество по итогам окружного конкурса "Волшебный калейдоскоп". В музее геологии, нефти и газа впервые будет продемонстрирована палеонтологическая коллекция музея. Кроме того, посетители смогут увидеть уникальные предметы из минералогической коллекции музея, образцы кальцита, кварца и его разновидностей – дымчатый кварц, горный хрусталь, узнать об истории нефтегазового освоения Западной Сибири и многое другое. Фондовую выставку, посвященную 90-летию М.Е. Бронникова, старейшего профессионального художника Югры а также выставку "Многоликие Ариадны", посвященную семье Скалозубовы, первых аграриев Югры можно будет увидеть в музее природы и человека. Свои экспонаты также представит этнографический музей под открытым небом "Торум Маа".

В 14.00 в Югорском кинотеатре на ул. Лопарева, 4 состоится кинолекторий о социальном предпринимательстве в Югре и показ документального фильма "Дело жизни Югра".

В 16.30 в концертно-театральном центре "Югра-Классик" начнется торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации, наград и почетных званий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, после которой пройдет праздничный концерт, посвященный Дню образования Югры. В 19.00 на центральной площади Ханты-Мансийска на Всероссийский съезд соберутся Деды Морозы и Снегурочки.

Праздничные мероприятия также пройдут и в других городах Югры.