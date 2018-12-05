05 Декабря 2018
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Бывшего водителя Анастасии Волочковой осудили на три года тюрьмы

Жизнь Анастасии Волочковой (42) бьет ключом. Танцовщица уже три месяца счастлива с новым любовником, и примерно столько же времени у нее и ее адвоката ушло на то, чтобы "поставить окончательную точку" в суде против Александра Скиртача, бывшего водителя артистки.

Правда, летом этого года Волочкова уже радовалась тому, что "правда восторжествовала" и точка тоже, вроде бы, была окончательной. Сейчас, если верить посту Анастасии в Instagram, суд ужесточил прежнее решение – тогда тюремный срок Александру Скиртачу дали условный (с испытательным сроком), а теперь Волочкова уже не упоминает никаких "условок". Впрочем, не все подписчики настиного блога уверены, что она говорит о правильной формулировке приговора – в ее речи вообще фигурирует "пожизненная судимость".

"Сегодня поставлена окончательная точка в судебном процессе над моим бывшим водителем мошенником, вором и аферистом. Вердикт один- виновен, осужден и приговорен к трем годам лишения свободы! И этот вердикт пересмотру после вынесения Тверским судом не подлежит. Мошенник получил по заслугам. Но еще больше он уже и так наказан судьбой и Богом... А я перелистываю эту страницу и радуюсь, что мое умение отстаивать правду и бороться за нее не подвели! Я благодарна своему адвокату Николаю Кривченкову, который за год работы над этим делом перелопатил огромное количество фактов, документов, свидетельских показаний. Без его помощи и поддержки мне было бы намного сложнее. Но вместе мы сила и это наша общая победа! А на память целый талмуд документов, доказательств виновности, показаний многих свидетелей и неоспоримых фактов виновности мошенника, у которого теперь пожизненная судимость", - пишет Анастасия в своем блоге.

Кстати, Скиртач в многочисленных ток-шоу утверждал, что подвергался сексуальным домогательствам со стороны Анастасии. Теперь ее симпатией наслаждается другой мужчина, который ответил взаимностью бывшей звезде Большого театра. Вот только кто он – большая тайна.

Накануне Волочкова подкинула, как говорится, дровишек в огонь: появилась на театральной премьере вместе с давним другом Николаем Басковым (42). Когда-то Николай и Анастасия были связаны страстью: на отдыхе на тропических островах их накрыло волной влечения, в результате в прессе появились фотографии, на которых Басков припадает губами к обнаженной груди Волочковой. Правда, не все верят этот роман (как и в недавний роман Баскова с Лопыревой). Но часть поклонников все же была обнадежена: вдруг таинственный избранник Анастасии, ноги и джинсы которого она уже месяц показывает в блоге, и есть Басков?

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Бывшего водителя Анастасии Волочковой осудили на три года тюрьмы

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Теги: анастасия волочкова, александр скиртач, мошенничество, николай басков



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