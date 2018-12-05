05 Декабря 2018
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Общество В России

"Весь этот цирк с конями - большая глупость": Варламов о переименовании российских аэропортов

Известный блогер Илья Варламов высказал свое мнение о конкурсе "Великие имена России" по переименованию аэропортов страны.

Напомним, организаторы подвели итоги конкурса: более 40 воздушных гаваней получили имена различных исторических личностей.

По словам Варламова, "весь этот цирк с конями - большая глупость". Блогер пояснил, что переименование одного аэропорта занимает много времени и требует немало денег, и привел в пример ситуацию со столичным Шереметьево-2, который переименовали в терминал F. По его словам, люди до сих пор не могут к этому привыкнуть, хотя прошло уже 10 лет, сообщает Infox.ru.

"Тот самый случай, когда хочется воскликнуть: "Других проблем нет?", - задался вопросом Варламов.

Накануне.RU решило выяснить у своих читателей, вдохновил ли их конкурс "Великие имена России". Отдать свой голос за любой из предложенных вариантов можно здесь.

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"Весь этот цирк с конями - большая глупость": Варламов о переименовании российских аэропортов

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Теги: аэропорт, переименование, Варламов, конкурс



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