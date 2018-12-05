05 Декабря 2018
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Политика

"Всё нормально с Сурковым": фото помощника Путина вновь взбудоражили соцсети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что Владислав Сурков действительно прихрамывает, однако его здоровье не вызывает опасений.

"Все нормально с Сурковым. Виделись с ним на прошлой неделе, обсуждали, в том числе, милое моему сердцу гражданство для Донбасса" – отметила она.

Владислав Сурков с тростью(2018)|Фото: https://t.me/margaritasimonyan/2106

Напомним, в мае прошлого года фотографии изменившегося до неузнаваемости Суркова произвели настоящий фурор в сети. Тогда пользователи пытались объяснить случившееся болезнью или диетой советника президента.

владислав сурков(2017)|Фото: коммерсант

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"Всё нормально с Сурковым": фото помощника Путина вновь взбудоражили соцсети

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Теги: владислав Сурков, Маргарита Симоньян



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