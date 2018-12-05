"Всё нормально с Сурковым": фото помощника Путина вновь взбудоражили соцсети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что Владислав Сурков действительно прихрамывает, однако его здоровье не вызывает опасений.

"Все нормально с Сурковым. Виделись с ним на прошлой неделе, обсуждали, в том числе, милое моему сердцу гражданство для Донбасса" – отметила она.

Напомним, в мае прошлого года фотографии изменившегося до неузнаваемости Суркова произвели настоящий фурор в сети. Тогда пользователи пытались объяснить случившееся болезнью или диетой советника президента.