Кобылкину досталось за Байкал и мусорную реформу: Счетная палата раскритиковала нацпроект "Экология"

Эффективность госпрограмм в сфере экологии составила 86-95%, рассказал на правительственном часе в Госдуме министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Скоро этот показатель станет еще выше, ведь к 2024 г. полностью завершится лесовосстановление, улучшится состояние рек, исчезнет около 200 несанкционированных свалок, 36% твердых бытовых отходов (ТКО) будет утилизировано, а 60% - направлено на обработку. А может и нет. Счетная палата РФ (СП) перечислила риски невыполнения амбициозного проекта Минприроды, передает корреспондент Накануне.RU.

Министерству природы удалось сократить сбросы загрязненных сточных вод и остановить убытие лесных фондов. К 2014 г. ведомство планирует до 100% довести процент лесовосстановления, а сейчас готовит законопроект по маркировке всей древесины при обработке внутри страны. К этому сроку должно улучшиться и состояние водных объектов: Волги, Телецкого озера и озера Байкал. Кобылкин добавил, что очистка самого крупного озера страны постоянно срывалась, несмотря на финансирование. Минприроды обещало усилить за этим контроль.

Одна из основных задач национального проекта "Экология" - формирование комплексной политики действий по обращению с отходами – от промышленных до коммунальных.

"Переработка остается минимальной, условия хранения не соответствуют требованиям экологической безопасности, наличие мощностей ежегодно сокращается", - сказал Дмитрий Кобылкин.

По его словам, за последние годы сформирована нормативная база по вовлечению отходов в оборот, выросла ответственность производителей и региональных операторов, введен запрет на хранение отдельных видов отходов. Но комплексная "мусорная" реформа назрела и сегодня является чуть ли не самой сложной за всю историю нашей страны, подчеркнул министр.

До 2024 г. для всех субъектов предлагается зафиксировать размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне текущего года, разработать механизм по включению в госреестр полигонов, эксплуатация которых началась до принятия закона об отходах.

В 2024 г. доля ТКО, направленных на утилизацию в общем объеме, должна достичь 36%, доля ТКО, направленных на обработку – 60%. Предстоит провести рекультивацию 191 несанкционированной свалки в границах городов, ликвидировать не менее 75 опасных объектов накопленного экологического вреда.

"В целом проведение реформы позволит улучшить экологическую ситуацию в муниципалитетах", — резюмировал Кобылкин.

"По оценкам Минэкономразвития, оценка эффективности госпрограмм в сфере экологии составила от 86 до 95%, это довольно высокий показатель", - заметил министр.

Нелестную оценку природоохранным мероприятиям дала Счетная палата. Аудитор СП Алексей Каульбарс обратил внимание на то, что у проекта "Экология" нет критериев эффективности исполнения.

"По нашему мнению, это может привести к тому, что оценка результатов, как минимум первого года реализации проекта, может оказаться не вполне обоснованной", - заявил аудитор.

И, что самое главное, нет гарантированного финансирования.

"До 2024 г. более 80% объема финансирования проекта планируется за счет внебюджетных средств, однако обоснование объема средств отсутствует, а механизмы их привлечения не приведены. Это создает существенные риски", - заметил Алексей Каульбарс.

Аудитор привел в пример программу по охране озера Байкал. СП выяснила, что все запланированные работы были выполнены, средства израсходованы, а риски недостижения целей все равно остались высокими.

"На ликвидацию скопления подпочвенных нефтепродуктов, загрязняющих воду, израсходовано 95% средств, предусмотренных на эти мероприятия. Однако, по данным Росприроднадзора, содержание нефтепродуктов в контрольной точке сбора по результатам замера в мае-августе текущего года превышало фоновую пробу более чем в семь раз", - рассказал Каульбарс.

С 2013 г. на ликвидацию последствий деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината было выделено 4,2 млрд руб., однако реализация мероприятий так и не была начата, 90% выделенных средств вернулись в федбюджет, а разработанный в 2013 г. проект сегодня непригоден для работы.

По тем критериям, которые указаны в паспорте нацпроекта, сложно будет оценить эффективность самой нашумевшей реформы – по созданию комплексной системы обращения с отходами, добавил аудитор.

"Результаты мероприятий предлагается оценивать показателями, характеризующими не фактическую утилизацию отходов, а всего лишь долю отходов, направленных на утилизацию и обработку. Проведение комплексной оценки деятельности по фактической утилизации отходов будет затруднено", - пояснил докладчик.

На столь масштабную реформу выделены слишком скромные средства: в этом году 18 субъектам получили 900 млн руб. на эти цели. По оценке СП, в прошлом году только производители нефтепродуктов и технических масел должны были заплатить не менее 2,1 млрд руб. экологических сборов.

"По нашему мнению, причиной невысокой собираемости экологического сбора является то, что разработанная Росприроднадзором единая государственная система учета отходов в настоящее время не позволяет получать полную информацию обо всех плательщиках сборов", - добавил аудитор.

СП уточнила прогноз доходов на 2018 г. – 2,3 млрд руб. У Росприроднадзора нет достоверных данных об объемах ТКО, из поля зрения ведомства ускользают отходы населения, заметил представитель СП. Аудиторы предположили, что эффективнее "мусорную" проблему решили бы не перерабатывающие предприятия, а сокращение объемов мусора и организация его раздельного сбора. Но таких целевых программ в нацпроекте нет.

Депутаты Госдумы не стали винить Дмитрия Кобылкина, ставшего министром природных ресурсов в мае этого года, в проблемах экологии, которые достались ему в наследство от прежнего руководителя.

Глава Минприроды выразил уверенность в том, что скоро за разделенным мусором начнется охота "бизнес-индустрий по вторичной переработке сырья", и заверил, что любой проект по сортировке, переработке и утилизации отходов будет проходить общественное обсуждение.

"Остановить реформу невозможно, ведь мы задохнемся – дышать будет нечем", - заметил министр.

Михаил Щапов из КПРФ обратил внимание министра на "социальную несправедливость", которую создает 10-кратный рост тарифов экологического сбора.

"Мы отдаем себе отчет в том, что эта реформа очень сложная, но дальше ее переносить смысла мы не видим. Антимонопольная службы проводит мероприятия, чтобы зафиксировать рост тарифа, ФАС не даст установить тариф выше 4-5%. С 2020 г. этот тариф будет регулироваться 4% роста", - заверил Кобылкин.

Александр Хуруджи из "Партии Роста" сравнил "мусорную" реформу с реформой российской электроэнергетической системы Чубайса.

"После реформы Чубайса электроэнергия увеличилась в стоимости в несколько раз. А сейчас тысячи предприятий должны будут закрыться из-за сборов", - сказал депутат.