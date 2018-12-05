05 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО В России

Нацболы* поставили однопартийцу Прилепину ультиматум: "Захар, ты с нами или с Путиным?"

Исполком незарегистрированной партии "Другая Россия" выступил с открытым ультиматумом к своему знаменитому товарищу Захару Прилепину и обвинил его в "двойственности". Поводом для публичного заявления стала недавняя информация о вступлении писателя в руководящие органы ОНФ.

"Мы долгие годы считали Прилепина членом партии нацболов [*Национал-большевистская партия, запрещена в РФ], и он все эти годы не раз подтверждал свою принадлежность к нам. И вот теперь вступил в ОНФ. Между тем, помимо того просто факта, что партия "Другая Россия" находится в оппозиции к власти, устав партии запрещает ее членам состоять еще в другой политической организации. Мы всегда гордились Захаром Прилепиным, его успехами в литературе и в общественной жизни. Однако, заявив себя в качестве члена ОНФ, Прилепин сам поставил вопрос о своем пребывании в "Другой России". Пусть он решит, в какой организации он состоит. Партия "Другая Россия" не может позволить даже такому ценному товарищу и крупному русскому писателю ту политическую двойственность, которую он сам себе позволяет", - говорится в сообщении.

Отметим, что сам Захар Прилепин пока никак не прокомментировал заявление своих однопартийцев.

На днях также стало известно, что Прилепин с продюсером и режиссером Эдуардом Бояковым вошли в руководство Московского Художественного академического театра имени М. Горького. При этом в одном из недавних интервью Накануне.RU писатель Захар Прилепин сетовал на отсутствие в стране патриотических театральных школ:

"Сейчас у нас есть "Русский художественный союз", который мы создали. Это такое параллельное или перпендикулярное сообщество людей культуры, которое исповедует традиционные ценности. И что мы стали обсуждать с моим компаньоном и партнером, режиссером Эдуардом Бояковым. Он говорит: Захар, знаешь, почему у нас на "Кинотавре" вышли половина нашей условной элиты, и все за Сенцова, а сидит в зале Бондарчук, сжимая челюсти, и Сергей Гармаш, тоже немножко странно себя чувствующий, и остальные просто аплодировали за "свободу Сенцову"? Причем эта вся наша кинематографическая элита заступается за него и Надю Савченко, и никто ни слова не произнес за Донбасс. Как так могло произойти? Причем они все играют в фильмах красноармейцев, солдат… дичь какая-то".

(2018)|Фото: Накануне.RU

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Нацболы* поставили однопартийцу Прилепину ультиматум: "Захар, ты с нами или с Путиным?"

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Теги: Захар Прилепин, Общероссийский народный фронт



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