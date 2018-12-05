Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности

Словакия выслала российского дипломата, его обвиняют в разведдеятельности. Об этом сообщает газета Pravda.

По словам премьера Словакии Петера Пеллегрини, инцидент произошел в конце ноября. Дипломат покинул страну в течение 48 часов.

В Братиславе утверждают, что он собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО.

В начале ноября в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны. Австрийские власти считают, что бывший военный шпионил в интересах России с 1990-х годов. В МИД РФ заявили о бездоказательности обвинений.

Австрийские СМИ сообщили, что сведения о "шпионе" предоставили Австрии британские спецслужбы.