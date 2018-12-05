УГМК показала эскиз ледовой арены, которую будет строить на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге

05 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

УГМК показала эскиз ледовой арены, которую будет строить на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на пятом строительном форуме "100+ Forum Russia" компания УГМК представила окончательный вариант ледовой арены, которую построят на месте снесённой телебашни, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам директора АО "Ледовая арена" Данила Крицкого, технологически арена не поменялась. Доработки коснулись внешнего вида.

макет ледовой арены УГМК, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

макет ледовой арены УГМК, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы, в соответствии с решением архитектурно-градостроительного совета, доработали проект визуально: цветовое решение фасада и кровлю. Также доработали логистику с точки зрения входов и выходов", - добавил он.

Сейчас идёт работа над реализацией проекта комплексного благоустройства вокруг территории, куда входит реконструкция набережной, транспортно-дорожной сети, строительство моста и нескольких площадей с разными активностями.

макет ледовой арены УГМК, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Концепция строительства была одобрена в мае 2018 г. на заседании градостроительного совета, однако и тогда некоторые участники выступали против такого решения.

Ранее прошли общественные слушания по проекту планировки территории. По итогам голосования 255 человек выступили за проект, 107 - против, воздержался 21 участник. Не дождавшись результатов, зал покинули сразу несколько десятков человек. В итоге ледовая арена была одобрена.

Напомним, что недостроенную телебашню снесли 24 марта. Проект новой ледовой арены получил поддержку областных властей, однако жители города до последнего дня защищали объект.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

УГМК показала эскиз ледовой арены, которую будет строить на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: угмк, ледовая арена, стоительство, Екатеринбург, форум, Данил Крицкий



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.10.2018 10:04 Мск Из свердловской казны выделят 300 млн на строительство ледовой арены УГМК
Ранее 01.08.2018 15:48 Мск Всего лишь изменят русло Исети. Якоб утвердил проект территории под строительство ледовой арены в Екатеринбурге
Ранее 29.06.2018 14:40 Мск Слушания по застройке территории Ледовой арены в Екатеринбурге обернулись скандалом
Ранее 29.06.2018 09:52 Мск "Задавит уникальный исторический район". Общественники обратились к Куйвашеву по поводу строительства ледовой арены
Ранее 22.06.2018 12:55 Мск В Екатеринбурге пройдут общественные слушания по строительству ледовой арены
Ранее 05.06.2018 10:04 Мск Куйвашев: Строительство ледовой арены на месте телебашни начнется в этом году
Ранее 31.05.2018 13:37 Мск "Объект городу необходим". Куйвашев одобрил концепцию ледовой арены в Екатеринбурге
Ранее 31.05.2018 10:59 Мск Скандал! На градсовете назвали "нонсенсом" проект ледовой арены УГМК в Екатеринбурге
Ранее 29.05.2018 13:17 Мск Проект ледовой арены рассмотрят на градсовете при губернаторе Свердловской области
Ранее 28.05.2018 08:20 Мск В РТРС объяснили строительство новой телебашни в Екатеринбурге за 500 млн
Ранее 25.05.2018 16:59 Мск "Это в чистом виде коррупция". Зачем в Екатеринбурге снесли телебашню, а теперь строят новую?

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 62

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети