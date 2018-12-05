УГМК показала эскиз ледовой арены, которую будет строить на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на пятом строительном форуме "100+ Forum Russia" компания УГМК представила окончательный вариант ледовой арены, которую построят на месте снесённой телебашни, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам директора АО "Ледовая арена" Данила Крицкого, технологически арена не поменялась. Доработки коснулись внешнего вида.

"Мы, в соответствии с решением архитектурно-градостроительного совета, доработали проект визуально: цветовое решение фасада и кровлю. Также доработали логистику с точки зрения входов и выходов", - добавил он.

Сейчас идёт работа над реализацией проекта комплексного благоустройства вокруг территории, куда входит реконструкция набережной, транспортно-дорожной сети, строительство моста и нескольких площадей с разными активностями.

Концепция строительства была одобрена в мае 2018 г. на заседании градостроительного совета, однако и тогда некоторые участники выступали против такого решения.

Ранее прошли общественные слушания по проекту планировки территории. По итогам голосования 255 человек выступили за проект, 107 - против, воздержался 21 участник. Не дождавшись результатов, зал покинули сразу несколько десятков человек. В итоге ледовая арена была одобрена.

Напомним, что недостроенную телебашню снесли 24 марта. Проект новой ледовой арены получил поддержку областных властей, однако жители города до последнего дня защищали объект.