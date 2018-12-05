СБУ обвинила каноническую УПЦ в разжигании вражды

СБУ обвинила каноническую УПЦ в пропаганде материалов, разжигающих религиозную вражду. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сообщало Накануне.RU, СБУ проводит массовые обыски в храмах УПЦ и у духовенства. По результатам обысков изъята печатная продукция, содержание которой "имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной розни", говорится в сообщении. Для этого есть "соответствующее заключение эксперта".

Особое внимание в СБУ вызвала брошюра "Украинская Православная Церковь: отношения с государством. Отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы". За два дня изъято 75 ее экземпляров.

Депутат Верховной рады и глава "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, известный своей активной позицией в защиту канонической УПЦ, заявил, что партия будет использовать все законные средства для защиты Церкви. Он призвал СБУ "не выполнять преступные приказы своего руководства" и не давить на священников и архиереев.

Организацией давления на УПЦ занимается отдел СБУ "Т" - специализированное подразделение по защите государственного строя, пишут "Вести".

Неофициальные комментарии украинских политиков дают понять, что к "разжиганию межконфессиональной розни" относится твердая каноническая и догматическая позиция УПЦ по отношению к раскольникам, о невозможности объединения с которыми заявил Собор епископов. После этого давление властей резко усилилось.