05 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

Первый Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске в 2020 году

Первый Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске в 2020 году. Соответствующий документ должен быть подписан на саммите в Бишкеке в 2019 году. Об этом по итогам ознакомительной встречи в формате Форума глав регионов сообщил губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент неизвестно форум пройдет до заседания совета глав государств-членов ШОС или после. Но как отметил глава Челябинской области, ему бы хотелось, чтобы мероприятие прошло до, и можно было бы отчитаться перед главами стран по этой работе.

Напомним, сегодня в Челябинске состоялась ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Впервые мы собрались таким образом. Было очень интересно послушать как к этому относятся разные территории, какие у них есть мысли, как они видят этот формат. Мы четко понимаем, то, что решается на уровне глав государств, эти политические задачи, которые они ставят, они должны декомпозироваться на уровне региона. Прозвучала хорошая мысль: сильный регион – сильная страна", - подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что Форум глав регионов стран ШОС должен стать площадкой, которая будет работать на постоянной основе. Также будут организованы встречи по направлениям. "Прозвучала мысль, что давайте соберемся по туризму. Мы будем заявлять повестку и те регионы, которые заинтересованы посмотреть или показать себя, они соберутся и проведут эту встречу", - добавил он.

В рамках мероприятия были подписаны протокол о намерениях развития и укрепления сотрудничества между правительством Челябинской области и народным правительством города Чунцин КНР, а также соглашение о сотрудничестве между областным центром развития туризма и китайской международной инвестиционной корпорацией "Хуамин".

"Мы хотим создать такие условия для нашего бизнеса, чтобы компании создавая совместные предприятия, понимали, что их инвестиции будут защищены и на уровне государств, и регионов", - подчеркнул глава области.

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Первый Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске в 2020 году

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Теги: форум глав регионов, ШОС, Борис Дубровский,



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