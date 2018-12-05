Елизавета Пескова считает себя "очень самокритичным человеком"

05 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество За рубежом

Елизавета Пескова считает себя "очень самокритичным человеком"

Совсем недавно дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова (20) завершила стажировку в люксовом доме моды Louis Vuitton в Париже. в сентябре этого года девушка призналась, что опыт был интересным, но теперь дочь чиновника собирается "попробовать себя в совершенно другом направлении". Но тоже в Париже.

Теперь Лиза рассказывает о своем графике, в котором, судя по всему, почти нет места развлечениям. Пескова признается, что даже малейшее отступление от запланированного распорядка выводит ее из себя. В Instagram девушка пишет: "Я из тех людей, кто всегда планирует "начать с понедельника" и определенно из тех, кто не может всего себе позволить. На меня не действуют все эти фразы о том, что ждать нельзя, действовать надо с этой же секунды и другие мотивирующие цитаты. Мне необходим, как минимум день, чтобы настроиться, все распланировать, записать, собраться с мыслями и главное - лечь спать раньше 22:00 Кстати, я очень люблю ежедневники и записываю все от руки, а не в телефон. Мой идеальный день начинается в 5:30 утра, иначе я хожу с ощущением, что "все пропало". Вообще, я очень не люблю поздно вставать...Если я собралась начать что-то делать с определенного дня, я действительно беру и делаю, а не откладываю каждую неделю. Я "запускаю" программу, режим и следую ему".

Ð•Ð»Ð¸Ð·Ð°Ð²ÐµÑ‚Ð° ÐŸÐµÑÐºÐ¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/stpellegrino

Пескова называет себя "очень самокритичным человеком", который "при малейшем сбое начинает себя ругать".

Идеальный будний день Песковой выглядит так: "Подъем в 5:30, тёплая вода с лимоном (если я не выпью этот стакан, у меня УЖЕ будет ощущение, что все пошло не так), завтрак. Минимум полтора часа в зале (если не позанимаюсь спортом утром, буду думать об этом весь день). КОФЕ. Работа/учеба/стажировка. На протяжении дня я пью 4 литра воды и кучу разных чаёв. Во время обеда я обычно со всеми созваниваюсь, отвечаю на сообщения, так как на протяжении дня стараюсь не пользоваться телефоном. Иногда даже удаляю WhatsApp, Instagram, и другие соцсети! В конце рабочего дня стараюсь читать, созваниваюсь с родственниками, иногда медитирую, пишу что-нибудь. Я крайне редко смотрю телевизор и включаю только новостные каналы. Ложусь в 9-10 вечера (иногда вырубает раньше) и очень быстро засыпаю. Это мой обычный будний график, в котором, естественно, бывают исключения, изменения, в зависимости от занятости и других факторов. На выходных я редко его придерживаюсь, как я написала, все зависит от ситуации! На самом деле, несмотря на то, что я люблю, чтобы в рабочее время все было по плану, я очень спонтанный человек и никогда не знаю, куда меня занесёт Чтобы было понятнее - я люблю спонтанность, но только тогда, когда знаю, что могу себе это позволить! Так что, когда я "сделала дело" - гуляю очень смело!".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Елизавета Пескова считает себя "очень самокритичным человеком"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елизавета пескова, дети чиновников, дмитрий песков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 63

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети