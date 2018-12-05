Елизавета Пескова считает себя "очень самокритичным человеком"

Совсем недавно дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова (20) завершила стажировку в люксовом доме моды Louis Vuitton в Париже. в сентябре этого года девушка призналась, что опыт был интересным, но теперь дочь чиновника собирается "попробовать себя в совершенно другом направлении". Но тоже в Париже.

Теперь Лиза рассказывает о своем графике, в котором, судя по всему, почти нет места развлечениям. Пескова признается, что даже малейшее отступление от запланированного распорядка выводит ее из себя. В Instagram девушка пишет: "Я из тех людей, кто всегда планирует "начать с понедельника" и определенно из тех, кто не может всего себе позволить. На меня не действуют все эти фразы о том, что ждать нельзя, действовать надо с этой же секунды и другие мотивирующие цитаты. Мне необходим, как минимум день, чтобы настроиться, все распланировать, записать, собраться с мыслями и главное - лечь спать раньше 22:00 Кстати, я очень люблю ежедневники и записываю все от руки, а не в телефон. Мой идеальный день начинается в 5:30 утра, иначе я хожу с ощущением, что "все пропало". Вообще, я очень не люблю поздно вставать...Если я собралась начать что-то делать с определенного дня, я действительно беру и делаю, а не откладываю каждую неделю. Я "запускаю" программу, режим и следую ему".

Пескова называет себя "очень самокритичным человеком", который "при малейшем сбое начинает себя ругать".

Идеальный будний день Песковой выглядит так: "Подъем в 5:30, тёплая вода с лимоном (если я не выпью этот стакан, у меня УЖЕ будет ощущение, что все пошло не так), завтрак. Минимум полтора часа в зале (если не позанимаюсь спортом утром, буду думать об этом весь день). КОФЕ. Работа/учеба/стажировка. На протяжении дня я пью 4 литра воды и кучу разных чаёв. Во время обеда я обычно со всеми созваниваюсь, отвечаю на сообщения, так как на протяжении дня стараюсь не пользоваться телефоном. Иногда даже удаляю WhatsApp, Instagram, и другие соцсети! В конце рабочего дня стараюсь читать, созваниваюсь с родственниками, иногда медитирую, пишу что-нибудь. Я крайне редко смотрю телевизор и включаю только новостные каналы. Ложусь в 9-10 вечера (иногда вырубает раньше) и очень быстро засыпаю. Это мой обычный будний график, в котором, естественно, бывают исключения, изменения, в зависимости от занятости и других факторов. На выходных я редко его придерживаюсь, как я написала, все зависит от ситуации! На самом деле, несмотря на то, что я люблю, чтобы в рабочее время все было по плану, я очень спонтанный человек и никогда не знаю, куда меня занесёт Чтобы было понятнее - я люблю спонтанность, но только тогда, когда знаю, что могу себе это позволить! Так что, когда я "сделала дело" - гуляю очень смело!".