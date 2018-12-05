05 Декабря 2018
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Уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора закрыто

Уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского закрыто.

Следствие признало его не причастным к крупной растрате, сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Седаков. Он отметил, что также прекращено уголовное преследование еще ряда фигурантов дела.

Напомним, по делу также проходят глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник правового управления ведомства Борис Едидин. Следствие вменяло Ампелонскому и другим фигурантам уголовного дела растрату на сумму около 6 млн руб.

Сообщалось, что они создали в "Главном радиочастотном центре" некий департамент, но существовал он и его сотрудники, которым начислялась зарплата, только на бумаге.

Из фабулы обвинения, предъявленного всем фигурантам, следует, что незаконная зарплатная схема действовала с 2012 по 2017 годы.

В октябре прошлого года в СКР заявили, что в ходе обысков в Роскомнадзоре были получены доказательства мошенничества сотрудников ведомства.

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Уголовное дело пресс-секретаря Роскомнадзора закрыто

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Теги: вадим ампелонский, роскомнадзор, растрата



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