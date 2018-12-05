05 Декабря 2018
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Уралвагонзавод участвует на выставке Egypt Defence Expo

НПК "Уралвагонзавод" в эти дни в составе единой российской экспозиции Рособоронэкспорта принимает участие в выставке вооружений и военной техники Egypt Defence Expo (EDEX-2018).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, корпорация представляет как традиционную, так и перспективную продукцию предприятий машиностроительного холдинга. В частности, это танки Т-90С, Т-90МС и модернизированный Т-72. Кроме этого, покажут боевую машину поддержки танков БМПТ, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-1М, инженерную машину разграждения ИМР-ЗМ, тяжелую огнеметную систему ТОС-1А, плавающий транспортер ПТС-4 и поисково-спасательный ПТС-ПС.

Как отмечают в УВЗ, Россию и Египет связывает многолетнее историческое сотрудничество в военно-технической сфере. Африканская страна - первая из государств арабского мира купила оружие у СССР, соглашение было подписано в 1955 г. Представители УВЗ в последние годы неоднократно посещали Египет.

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Уралвагонзавод участвует на выставке Egypt Defence Expo

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Теги: Уралвагонзавод, Egypt Defence Expo, выставка



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