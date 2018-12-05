05 Декабря 2018
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Итоги 2018 года: в Свердловской области сдадут более двух миллионов квадратных метров жилья

Свердловская область справляется с поставленными задачами по вводу нового жилья. Как рассказал журналистам министр строительства региона Михаил Волков, по итогам 2018 года в области будет введено больше двух млн кв метров жилья, а в Екатеринбурге – больше 1 млн кв метров, передает корреспондент Накануне.RU

По словам министра, к 2024 году объем строительства жилья планируется увеличить в 1,5 раза.

"Строительство жилья у нас осуществляется на бизнес основе, вы это прекрасно знаете, то есть это не строительство государственного жилья, которое зависит только от бюджетного финансирования, это создание тех предпосылок, которые способны увеличить объем вводимого жилья к 2024 году в 1,5 раза", - сказал Михаил Волков.

По его данным, это будет сделано за счет активной застройки Верхней Пышмы, микрорайона Академический Екатеринбурге, который в результате даст около 9 млн кв метров жилья с численностью примерно 300 тыс. человек. Также планируется активно развивать микрорайон Солнечный и Изумрудный.

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Итоги 2018 года: в Свердловской области сдадут более двух миллионов квадратных метров жилья

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Теги: ввод жилья, строительство жилья, Михаил Волков



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