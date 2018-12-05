05 Декабря 2018
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Происшествия Тюменская область

На знаковом тюменском заводе, который открывал Якушев ровно год назад, погиб рабочий
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Следователи проводят выемку документов и допрос сотрудников крупного тюменского предприятия "АминоСиб", расположенного в Ишиме, в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

оводом для разбирательства стала трагическая гибель рабочего – 53-летнего оператора погрузочной машины. Как сообщили корреспонденту Накануне.RU, в СУ СКР по Тюменской области, ЧП произошло 3 декабря.

Во время движения автопогрузчика произошло раскачивание груза (двух мешков с сульфатом аммония, весом 880 кг. каждый), и машина опрокинулась.

Автопогрузчик весом 2,5 т упал на пострадавшего, в результате чего последний скончался на месте.

Автопогрузчик зерновой завод Ишимский район(2018)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Автопогрузчик зерновой завод Ишимский район(2018)|Фото: СУ СКР по Тюменской области

Примечательно, что завод был торжественно открыт ровно год назад. Тогда запускать новое знаковое производство пришел экс-губернатор Владимир Якушев, так как предприятие явилось одним из крупнейших инвестиционных проектов на территории региона. Возведение производства началось еще в 2013 году и в общей сложности потребовало почти 7 млрд руб. инвестиций.

Всего на заводе трудится почти 200 человек, проектная мощность рассчитана на производство из местного зерна более 30 тыс. т лизина, 10 тыс. т сухой пшеничной клейковины (глютена), а также 20 тыс. т кормовых добавок и полтора миллиона декалитров спирта.

Добавим, что в июне этого года завод был вынужден временно приостановить свою деятельность по требованию прокуратуры. Надзорное ведомство потребовало прекратить незаконный сброс сточных вод в местное болото с территории завода.

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На знаковом тюменском заводе, который открывал Якушев ровно год назад, погиб рабочий

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Теги: завод по глубокой переработке зерна, автопогрузчик, смерть рабочего



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