Кокорин с Мамаевым останутся под арестом в СИЗО

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев останутся под арестом. Как передает корреспондент Накануне.RU, они продолжат находиться в СИЗО.

Напомним, футболисты, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Следствие настаивало на продлении их ареста до 8 февраля 2019 года. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей и отказал адвокатам в удовлетворении их требований.

Ранее стало известно, что защита Кокорина и Мамаева хочет добиться для них альтернативной меры пресечения: залога, ограничения в совершении определенных действий или домашнего ареста. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова перед сегодняшним заседанием признавалась, что "не ждет ничего хорошего".

Также сообщалось, что футболисты "Зенита" не смогут навестить Кокорина в "Бутырке".