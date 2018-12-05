"Яндекс" официально представил свой смартфон

Компания "Яндекс" официально представила свой первый смартфон.

Стоимость гаджета составит 17 990 рублей. "Яндекс.Телефон" поступит в продажу с 6 декабря в магазине "Яндекса", с 7 декабря станет доступен в магазинах.

Напомним, за два дня до официальной презентации фотография смартфона с характеристиками появилась на сайте магазина электроники "М.Видео". Позже страницу с устройством удалили. Однако характеристики в целом совпали.

Устройство получило экран 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойную основную камеру с разрешением 16+5 Мп и фронтальную - 5 Мп, восьмиядерный процессор Snapdragon 630.

Смартфон обладает 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней, батареей с поддержкой быстрой зарядки и чип бесконтактной оплаты NFC, передает Regnum.

Отличительной особенностью гаджета стал встроенный голосовой помощник "Алиса". По словам разработчиков, "Алиса" живет в устройстве, а не в отдельном приложении, поэтому ей доступно намного больше возможностей.

Отметим, о технических характеристиках гаджета стало известно еще в начале ноября. Изготовителем гаджета числится зарегистрированная в Швейцарии компания "АО Яндекс Сервисез АГ".