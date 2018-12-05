Бюджетники Сургута планируют выйти на массовый пикет 16 декабря

В департаменте труда и занятости Югры прокомментировали готовящиеся изменения в систему оплаты труда работников бюджетной сферы, из-за которого бюджетники Сургута готовы выйти на пикет, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации окружного департамента, проект предлагает перераспределение премиальных выплат по итогам работы за квартал, год в состав месячной заработной платы, в том числе на увеличение ежемесячных стимулирующих выплат и гарантированной окладной части.

Минимальных и максимальных диапазонов стимулирующих выплат проект не содержит - он предусматривает общие направления и принципы формирования отраслевых систем, сообщили в ведомстве. При этом сами системы оплаты труда работников госучреждений устанавливаются с учетом мнения профсоюзов.

"Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Конкретный размер стимулирующих выплат определяется системой оплаты труда, исходя из отраслевой специфики исполнения государственного задания. Проект содержит норму, гарантирующую недопущение снижения средней заработной платы работников государственных учреждений в 2019 году к уровню 2018 года при условии выполнения ими норм труда (трудовых обязанностей) в том же объеме и качестве", - говорится в ответе департамента труда и занятости.

Напомним, работники бюджетных организаций протестуют против изменений в систему оплаты труда. По словам бюджетников, из-за отмены материальной помощи к отпуску и "тринадцатой зарплаты" - стимулирующая выплата - 10%, а также из-за ограничения размера премиальной выплаты до 20%, они потеряют до 150-170 тысяч рублей в год, несмотря на незначительное увеличение оклада.

В знак протеста бюджетники Сургута готовы выйти на массовый пикет - уже подано уведомление о согласовании публичного мероприятия на площади Аврора, 16 декабря, в 12.00. Заявленное число участников - 199 человек.