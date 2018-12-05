"Рожденные в СССР" спамят камчатских коммунальщиков письмами с отказом платить

Жители Камчатки отказываются платить за услуги ЖКХ и капитальный ремонт, массово вступая в несуществующий профсоюз. Как сообщает ТАСС, в агентство обратилась компания "Камчатскэнерго" и пожаловалась на письма неких "рожденных в СССР", а также членов профсоюза "Союз ССР". По словам советника гендиректора компании по информационной политике Елены Симаевой, авторы писем отказываются платить по счетам за электричество и тепло, мотивируя это тем, что они рождены в СССР, и действующие законы на них не распространяются.

"Мы пока не можем посчитать общее количество таких писем, потому что есть отдельные обращения от рожденных в СССР жителей, а есть обращения из профсоюза "Союз ССР". Они приходят не только к нам, но и в "Водоканал", Фонд капитального ремонта и управляющие компании. Раньше такие обращения были единичными, но сейчас их становится очень много. Люди пишут, что они рождены в СССР, на них действует конституция СССР, и платить за услуги они не будут", - цитирует агентство Елену Симаеву.

По ее словам, по городу активно распространяются листовки с рекламой профсоюза "Союз ССР". В них также разъясняются основания, по которым граждане могут отказаться от платежей. В компании "Камчатскэнерго" уверенно называют подобные листовки обманом и предупреждают, что за неуплату граждан ожидают штрафные санкции. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по Камчатскому краю, обращений от граждан по поводу профсоюза в ведомство не поступало, проверок не проводится.

Секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в разговоре с корреспондентом Накануне.RU заявил, что не знает о существовании подобного профсоюза, и согласился с тем, что речь идет о банальном обмане.

"Традицией журналистики является фактчекинг - проверка фактов - и отказ от фальшивых новостей - фейков. Публикация подобных новостей без упоминания об обмане граждан является обманом читателей. Ни о каком профсоюзе в описанной ситуации говорить невозможно", - говорит Шершуков.

Любопытно, что ранее на "спам", и даже на шантаж со стороны граждан СССР и профсоюза "Союз ССР" пожаловались журналисты из "Камчатка-информ". 3 декабря 2018 года от "живых живорожденных мужчин и женщин, граждан СССР" изданию был предъявлен ультиматум, срок которого истекает 6 декабря. После того как на сайте агентства был опубликован материал "На Камчатке мошенники из профсоюза СССР обещают должникам избавление от проблем", на почту журналистам поступило письмо, в котором требовалось либо обосновать свое обвинение, либо выплатить до 6 декабря 250 тыс. долларов за клевету.

Характерно, что письма были подписаны весьма необычным образом.

"С уважением, состав учредителей Вольного Всенародного Союза "суверенный многонациональный народ единственный источник верховной власти", состоящий исключительно из самостоятельных человеческих личностей, живых живорожденных мужчин и женщин, граждан СССР по факту рождения, на основании свидетельств о рождении, продолжателей СССР/РСФСР/РФ", - гласила подпись.

Сами подписавшиеся предпочитали называть себя "Самостоятельными Человеческими Личностями" и "живыми мужчинами и женщинами".

По данным сайта "Камчкатка-Информ", "Союз ССР" возглавляет военный пенсионер Александр Каменюк. На сайте профсоюза "Союз ССР" сообщается, что для того, чтобы стать его членом, нужно оплатить разовый взнос в 1 тыс. руб. Еще 200 руб. нужно платить ежемесячно.

Отметим также, что, по данным РИА Рейтинг, еще в 2015 году жители Камчатки в среднем платили за услуги ЖКХ 7 тыс. 301 руб., что составляло самый высокий тариф в стране. С тех пор в СМИ появлялась информация о планомерном снижении тарифов.