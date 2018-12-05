05 Декабря 2018
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Политика В России

В МИД РФ отвергли обвинения Вашингтона в нарушении ДРСМД

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова назвала договор по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) одной из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности. В ходе брифинга она высказалась резко против слома этого договора.

При этом диалог по ДРСМД должен происходить без голословных обвинений и ультиматумов. Ранее госсекретарь США Майк Помпео дал России 60 дней на выполнение ДРСМД, в противном случае угрожая выходом из него Соединённых Штатов.

Мария Захарова назвала обвинения в нарушениях договора "беспочвенной, ничем не подкреплённой информацией", обратив внимание на то, что доказательства, о которых говорят в Вашингтоне, якобы предоставлены союзникам по НАТО, но скрываются от самой России.

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В МИД РФ отвергли обвинения Вашингтона в нарушении ДРСМД

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Теги: Захварова, Помпео, ДРСМД



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