Детский омбудсмен Кузнецова растиражирует тюменский "киберпатруль" на всю Россию: будут искать "запрещенку" в интернете

Тюменский проект "Киберпатруль" по поиску экстремистов и запрещенной информации в интернете растиражируют на всю Россию. Как сообщает корреспондент Накануне.RU, проект понравился уполномоченному при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анне Кузнецовой и стал лауреатом конкурса "Доброволец России" в Москве.

На официальном сайте Тюмени сообщается, что "Киберпатруль" направлен на обеспечение безопасности детей в информационном пространстве. Куратор проекта – председатель комитета молодёжной политики городского департамента по спорту и молодёжной политике Алексей Краев подчеркнул на встрече с омбудсменом, что тюменский "Киберпатруль" отличается от аналогичных инициатив в других регионах.

"Сразу после выявления ребёнка, находящегося в трудной жизненной ситуации, к работе с ним оперативно подключаются все органы системы профилактики. Работа с ребёнком не должна ограничиваться взаимодействием с ним в сети Интернет. Важно занять подростка в реальной жизни, в том числе через включение в позитивные молодёжные сообщества и прямое взаимодействие с наставником", – отметил чиновник.

В мэрии добавили, что Анна Кузнецова поддержала тюменские инициативы и предложила в рабочем порядке приступить к их реализации.