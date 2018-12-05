05 Декабря 2018
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В 2019 году на формирование комфортной среды в Свердловской области выделят более 3 миллиардов

На формирование комфортной городской среды в Свердловской области в 2019 году выделят около 3 млрд руб. Об этом на пятом строительном форуме "100+ Forum Russia" сообщил замминистра энергетики и ЖКХ региона Андрей Кислицын, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Я хотел бы сказать, что, во-первых, проект формирования комфортной городской среды состоялся. Благодаря утверждению госпрограммы свердловские муниципалитеты получат финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. К нам поступили заявки от 72 муниципалитетов, которые предложили проекты благоустройства в 2019 году. Объём финансирования - более 3 млрд руб", - заявил Кислицын.

Говоря о статистике, в 2018 году было благоустроено более 100 дворов и 33 общественных территорий. Всего тогда выделили порядка 1,5 млрд руб.

По словам Кислицына, в регионе "хромает" выполнение работ - в ближайшие годы планируется улучшить эти показатели.

Итоги года озвучил и глава города Каменск-Уральский Алексей Шмыков. Он рассказал об открытии большого городского парка. У властей в планах сделать ещё несколько общественных городских территорий.

"Мы испытываем трудности - нет в наличии серьезных строительных организаций. Это нужно учитывать", - сказал Шмыков, и добавил, что двор - это продолжение многоквартирного дома, поэтому про него не стоит забывать.

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В 2019 году на формирование комфортной среды в Свердловской области выделят более 3 миллиардов

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Теги: городская, среда



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