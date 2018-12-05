05 Декабря 2018
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Политика Свердловская область Центральный ФО В России

Владимир Русинов рекомендован ЦИК на пост председателя свердловского избиркома

Центральная избирательная комиссия России рекомендовала избирательной комиссии Свердловской области члена местного избиркома Владимира Русинова на пост председателя. Решение принято на заседании ЦИК РФ в среду, передает корреспондент Накануне.RU.

После того, как кандидатура Русинова была рекомендована, было принято соответствующее постановление.

Напомним, пост председателя свердловского избиркома стал вакантным после того, как занимавший его Валерий Чайников оказался назначен заместителем губернатора - руководителем аппарата губернатора и правительства региона.

Ранее стало известно, что председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Илья Захаров отказался от должности главы областного изибиркома. Как сообщил Накануне.RU сам Захаров, он хочет помочь новой городской администрации.

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Владимир Русинов рекомендован ЦИК на пост председателя свердловского избиркома

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Теги: Русинов, ЦИК, избирком



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Развитие сюжета:

Ранее 05.12.2018 14:59 Мск Свердловский избирком рассмотрит вопрос о назначении Русинова председателем 7 декабря

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