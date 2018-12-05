В "незалежную церковь" украинских раскольников будут загонять силой. Обнародован ее устав

"Объединительный собор" украинских раскольников для создания их "незалежной церкви" пройдет 15 декабря. Об этом в Twitter заявил украинский президент Петр Порошенко. Избранному предводителю Константинопольский патриарх Варфоломей и вручит свой "томос об автокефалии". Тем временем обнародован написанный в Стамбуле устав новой организации, который, с одной стороны, предполагает захват и разгром канонической УПЦ, с другой - полное подчинение Фанару.

В уставе "незалежной церкви" говорится о том, что она "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом. Также утверждается, что ее членами являются "все православные христиане, проживающие в стране, независимо от национальности", что является претензией на агрессию по отношению к канонической Церкви, ее верующим и ее святыням.

По существу, речь идет о рейдерском захвате УПЦ руками государства. Это можно усмотреть в п. 4 общих положений: новая "церковь", "руководствуясь законами и конституцией Украины, сотрудничает с государственной властью... для продвижения церковного единства". Данное положение превращает новую "церковь" в государственную организацию, которая силой загоняет к себе и заставляет подчиняться своим порядкам. Ранее митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий предупреждал, что создаваемая властью "поместная церковь" - это политическая организация.

Примечательно также, что украинская диаспора за рубежом получает пастырскую опеку от Фанара, а не от украинской "церкви", что существенно уменьшает ее самостоятельность. Ее главой является "киевский митрополит", а не "патриарх".

Вводится греческая практика управления. Вместо Священного синода вводится так называемый Годовой синод, состоящий из 12 митрополитов, которые меняются каждый год. Вероятно, эта ротация предусмотрена для большей управляемости из Стамбула и недопущения сосредоточения власти в руках местных кланов.

В уставе прописано, что по всем важным вопросам нужно обращаться на Фанар. Именно Константинопольский патриарх будет принимать важные решения. Он же принимает и апелляции, а его решения являются последней инстанцией. Также он будет утверждать уставы "церковных" единиц, например новых "монастырей".

Интересно, что украинские раскольники не смогут самостоятельно "канонизировать" своих "святых", а будут подавать их на Фанар для утверждения.Называться новая организация будет "Православная церковь на Украине". Однако поскольку ее возникновение противоречит православному догмату о единстве и единственности Православной Церкви, то речь может идти только об объединенной структуре украинских раскольников под опекой Фанара. К слову, ни одна поместная церковь его действия не поддержала, многие протестовали устно, а Польская и Сербская на своих соборах отвергли легализацию им раскольников.

Сами раскольники из киевского "патриархата" не очень довольны новым уставом, поскольку он сужает их самостоятельность и ставит в зависимость от Фанара, пишут "Вести".

Напомним, ранее Порошенко подчеркивал, что не допустит, "чтобы государство вмешивалось в деятельность церкви, особенно иностранное государство". Тот факт, что устав новой "церкви" написан за рубежом, откуда будет происходить и ее управление, его не смущает. Он уже пообещал, что лично поедет получать от Варфоломея "томос".