В Югре прокуратура передумала отзывать лицензию у регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

В Ханты-Мансийске прекращено производство по иску прокуратуры об отзыве лицензии у регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами "Югра-экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Арбитража.

Напомним, надзорное ведомство полагало, что при выдаче документа на право обращения с отходами нарушен порядок принятия решения и не учтены положения санитарно-эпидемиологического законодательства. Истец требовал обязать окружное управление Роспотребнадзора отменить приказ о предоставлении лицензии.

"Прокуратура отказалась от иска, суд прекратил производство", - заявили Накануне.RU в суде.

Отметим, ранее заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев рассказал Накануне.RU, что конкурс, по итогам которого компания стала региональным оператором, прошел законно. До этой истории "Югра-Экология" "прославилась" тем, что решила купить "Лексус" за 7,2 млн руб. Прокуратура начала проверку обстоятельств покупки машины. Директор организации Павел Ващенко заявил, что речь идет не о покупке, а об аренде транспортного средства с экипажем и соответствующим обеспечением, то есть техобслуживанием, ГСМ, необходимыми страховыми услугами и прочим.