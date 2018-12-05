05 Декабря 2018
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре прокуратура передумала отзывать лицензию у регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

В Ханты-Мансийске прекращено производство по иску прокуратуры об отзыве лицензии у регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами "Югра-экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного Арбитража.

Напомним, надзорное ведомство полагало, что при выдаче документа на право обращения с отходами нарушен порядок принятия решения и не учтены положения санитарно-эпидемиологического законодательства. Истец требовал обязать окружное управление Роспотребнадзора отменить приказ о предоставлении лицензии.

"Прокуратура отказалась от иска, суд прекратил производство", - заявили Накануне.RU в суде.

Отметим, ранее заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев рассказал Накануне.RU, что конкурс, по итогам которого компания стала региональным оператором, прошел законно. До этой истории "Югра-Экология" "прославилась" тем, что решила купить "Лексус" за 7,2 млн руб. Прокуратура начала проверку обстоятельств покупки машины. Директор организации Павел Ващенко заявил, что речь идет не о покупке, а об аренде транспортного средства с экипажем и соответствующим обеспечением, то есть техобслуживанием, ГСМ, необходимыми страховыми услугами и прочим.

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В Югре прокуратура передумала отзывать лицензию у регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

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Теги: Югра-Экология, лицензия, управление Росприроднадзора по ХМАО



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Ранее 20.07.2018 16:00 Мск В Югре прокуратура отзывает лицензию у регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами

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