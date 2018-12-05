Здание тюменской ГИБДД продают на Avito: "закончилась аренда"

В Тюмени выставили на продажу здание отдела регистрационно-экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Примечательно, что объявление появилось не где-нибудь, а на сайте частных объявлений Avito. Продавец под именем Игорь хочет за двухэтажное здание площадью в 1500 квадратных метра и прилегающий земельный участок в 0,9 гектара 200 млн рублей.

"Продается 2-этажное здание с действующим бизнесом, земельный участок 9000 кв. м. Территория полностью заасфальтирована, организованы тротуары, на трассе полоса съезда и разгона, остановка общественного транспорта. Уличное освещение, газ, электричество, собственная котельная, септик", - говорится в объявлении.

По информации наших источников, полицейское ведомство является арендатором этих помещений и в конце года заканчивается срок договора.

Отметим, что корреспонденту Накануне.RU в ГИБДД подтвердили информацию, заявив, что данный вопрос в настоящее время "решается".

"В случае изменения адреса предоставления государственной услуги по регистрации автомобильного транспорта об этом будет доведено заранее", - сообщила начальник пресс-службы ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.