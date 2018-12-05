На Кубе собрались запустить мобильный интернет

Мобильный интернет на Кубе заработает ночью в четверг, 6 декабря, передает агентство Associated Press.

До этого на своих мобильных телефонах кубинцы могли пользоваться только государственной электронной почтой.

Однако туристы, чиновники и иностранные бизнесмены могли пользоваться 3G-сетью внутри городов и прежде, отмечает РБК.

Интернет появился на Кубе в 2011 году, когда была закончена прокладка кабеля из Венесуэлы. Первое время интернетом могли пользоваться лишь госслужащие.

В 2017 году жителям республики разрешили проводить домашний интернет, тогда же были открыты сотни точек доступа Wi-Fi в парках и торговых комплексах.

До сих пор, учитывая средние официальные зарплаты, интернет остается дорогим удовольствием для большинства кубинцев.



