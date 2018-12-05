В мэрии Екатеринбурга хотят диалога с жителями дома, который могут снести под новый зал филармонии

В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с домом, который могут снести ради нового зала для филармонии.

Напомним, строительство начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье.

Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс. На днях прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережение заместителю главы города Алексею Бирюлину о недопустимости нарушения закона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, рассмотрение вопроса об утверждении документации по планировке территории будет утверждена только после вовлечения жителей дома в конструктивный диалог. Как заявил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, на прошлой неделе Алексей Бирюлин провел встречу с семью жителями данного дома и попросил их сформулировать предложения для обсуждения с рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

"В любом случае, при строительстве нового зала Свердловской филармонии администрация города Екатеринбурга действует согласно жилищному, земельному и градостроительному законодательству", - заверил Карманов.

Напомним, ранее прокуратура нашла нарушения в действиях филармонии.