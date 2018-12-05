Завтра в Пермь прибывает полпред президента Игорь Комаров

Завтра в Пермь прибывает полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Прикамье он пробудет два дня, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

6 декабря полпред примет участие в праздновании памятной даты "День Героев отечества" Приволжского федерального округа и посетит презентацию технопарка "MORION DIGITAL".

7 декабря Игорь Комаров в Березниках проведет совещание по вопросу переселения жителей города в новый микрорайон.

Напомним, пост полпреда Игорь Комаров занял в сентябре 2018 г. В августе президент России Владимир Путин назначил прежнего полпреда президента РФ в ПФО Михаила Бабича послом России в Минске. Добавим, что свой первый визит в Пермь Игорь Комаров совершил в ноябре и посвятил его нефтяникам.