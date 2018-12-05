05 Декабря 2018
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Политика Курганская область

Глава Зауралья попал в ТОП-20 российских губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за октябрь этого года.

ТОП-20 глав российских регионов по традиции возглавили глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин, а вот нижние строчки рейтинга удивили всех.

На 20-м месте оказался врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Стоит отметить, что в данном рейтинге так высоко еще не поднимался никто из предшественников нынешнего главы Зауралья.

У Вадима Шумкова - 10,6 тыс. упоминаний в различных СМИ. "Медиалогия" отмечает, что это связано с кадровыми решениями врио губернатора. Также в ТОП-20 попал и глава Челябинской области Борис Дубровский. Он находится на 15-ой строчке рейтинга с количеством упоминаний в СМИ - 12,5 тыс.

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Глава Зауралья попал в ТОП-20 российских губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

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Теги: Вадим Шумков, Медиалогия, ТОП-20, Зауралье, упоминание, соцмедиа



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