Глава Зауралья попал в ТОП-20 российских губернаторов по упоминаемости в соцмедиа

Компания "Медиалогия" опубликовала рейтинг губернаторов по упоминаемости в соцмедиа за октябрь этого года.

ТОП-20 глав российских регионов по традиции возглавили глава Чечни Рамзан Кадыров и мэр Москвы Сергей Собянин, а вот нижние строчки рейтинга удивили всех.

На 20-м месте оказался врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Стоит отметить, что в данном рейтинге так высоко еще не поднимался никто из предшественников нынешнего главы Зауралья.

У Вадима Шумкова - 10,6 тыс. упоминаний в различных СМИ. "Медиалогия" отмечает, что это связано с кадровыми решениями врио губернатора. Также в ТОП-20 попал и глава Челябинской области Борис Дубровский. Он находится на 15-ой строчке рейтинга с количеством упоминаний в СМИ - 12,5 тыс.