05 Декабря 2018
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25 окладов в год: органам власти Екатеринбурга увеличили зарплаты

Сегодня на заседании комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению депутаты проголосовали за увеличение оплаты труда главе города, председателю думы, депутатам и их помощникам, а также муниципальным служащим, передает корреспондент Накануне.RU.
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Согласно внесенным изменениям в положение об оплате труда городских чиновников, работающих на постоянной основе, надбавка за "особые условия труда" для них составит 25 окладов в год. А надбавка для муниципальных служащих, которые не входят в систему органов муниципальной власти, определена в размере 19 должностных окладов.

При этом для разных категорий "слуг народа" установлены повышающие коэффициенты к окладам: например, у главы города этот бонус составляет 280%. Сколько будет получать мэр в абсолютных цифрах, представители администрации так и не сказали, но исходя из заложенного оклада 54 тыс. руб. в месяц можно посчитать, что эта сумма составит около 500 тыс. руб.

Существенные надбавки ожидают заместителей главы города и председателя думы. Гораздо скромнее индексируют зарплаты помощникам депутатов - с нового года они будут получать не 62 тыс. руб., а 64 тыс. 480 руб. в месяц.

По словам и.о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, это связано со "значительным увеличением круга полномочий" главы. Остальные чиновники деньги получат с целью их "дополнительной стимуляции" в связи с "выросшей нагрузкой" и "ответственностью перед горожанами".

Очевидно, что на решение народных избранников повлияла закрытая встреча, которую провел с ними вчера вечером мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Единственным кто воздержался при голосовании по зарплатам, был депутат Дмитрий Сергин.

"У меня рука не поднялась проголосовать "за" надбавки руководителям города, зная, сколько получают большинство рядовых работников городских бюджетных учреждений и организаций", - сказал он .

Напомним, ранее депутатам запретили раскрывать содержание "тайной вечери", где обсуждалась зарплата Высокинского.

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25 окладов в год: органам власти Екатеринбурга увеличили зарплаты

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Теги: зарплаты, Высокинский, чиновники, Екатеринбург



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