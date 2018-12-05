05 Декабря 2018
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Студенты придумают, как преобразить квартал в самом центре Екатеринбурга, где построят "Эрмитаж-Урал"

Екатеринбургские студенты-архитекторы начали разрабатывать концепцию реновации квартала в границах улиц Вайнера-Малышева-Хохрякова-Попова, где запланировано строительство центра "Эрмитаж-Урал". Этот проект студенты будут разрабатывать с 5 по 7 декабря в рамках воркшопа гендиректора архитектурного бюро "Рождественка" Наринэ Тютчевой, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня студенты собирают всю необходимую информацию по кварталу - фотографируют объекты культурного наследия, изучают дома, конструкции, улицы и в целом оценивают квартал. В конечном итоге юные архитекторы постараются сделать общий проект-презентацию, который, по их мнению, может в лучшую сторону изменить облик квартала и города в целом.

"Мастер-класс состоит из двух этапов - это исследование и предложения, формирование проблематики и формулирование задач. Мы учим методикам, которые позволяют увидеть город непривычным образом, и увидеть те его аспекты, которые на первый взгляд не видны", - пояснила Наринэ Тютчева.

осмотр площадки строительства "Эрмитаж-Урал"(2018)|Фото: Накануне.RU

осмотр площадки строительства "Эрмитаж-Урал"(2018)|Фото: Накануне.RU

По ее словам, практическая часть воркшопа состоит из трех частей. Например, это комплексное исследование квартала, также участники мастер-класса попытаются разобраться в нереализованных ресурсах застройки, то есть выявят потенциал и найдут новый вектор развития территории.

Архитектор ставит задачу - гораздо менее болезненным образом поменять суть сложившейся застройки, чтобы она при этом смогла приносить экономический доход и не наносила вред общему облику города.

осмотр площадки строительства "Эрмитаж-Урал"(2018)|Фото: Накануне.RU

Подведение итогов воркшопа состоится 7 декабря на международном форуме 100+ в МВЦ "Екатеринбург-Экспо". Презентация результатов исследования пройдет в формате защиты, на мероприятии архитекторы ждут представителей главархитектуры, в том числе Андрея Молокова.

Напомним, мэрия Екатеринбурга лишь с третьего раза нашла подрядчика, который построит "Эрмитаж-Урал". Это АО "Корпорация "Атомстройкомплекс". Сумма контакта - 217 млн руб.

Эрмитаж-Урал, Вайнера(2017)|Фото: ДИП

Владимир Мединский, Эрмитаж-Урал, Вайнера, встреча(2017)|Фото: ДИП
Недавно проект презентовали министру культуры РФ Владимиру Мединскому

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Студенты придумают, как преобразить квартал в самом центре Екатеринбурга, где построят "Эрмитаж-Урал"

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Теги: Наринэ Тютчева, Эрмитаж-Урал



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