Зауральские следователи заинтересовались падением 4-летней девочки в открытый люк

Следователи начали доследственную проверку сообщения о падении 4-летней девочки в открытый колодец.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел в Шумихе. Девочка гуляла с родителями и провалилась в колодец - она получила ушибы и сильно испугалась. Ребенка достал отец с помощью случайных прохожих.

"Будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию колодца", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.