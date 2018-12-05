Власти Москвы решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на более 200 улицах города

Власти Москвы решили отменить бесплатную парковку по воскресеньям на 237 улицах города, передает МИА "Россия сегодня".

На официальном сайте мэрии опубликовано постановление, принятое в целях "улучшения использования платных городских парковок в городе Москве".

В документе в частности дано указание утвердить перечень парковочных мест платных городских парковок, за размещение транспортных средств на которых взимается плата по воскресеньям".

Как отмечает СМИ, новые правила парковки будут введены на Арбате, Арбатской площади, Новинском, Тверском, Сретенском и Рождественском бульварах, улицах Большая Никитская, Моховая, Охотный ряд, Ильинка, Петровка, Остоженка, Варварка, Мясницкая, Маросейка, Покровка, Большая и Малая Ордынка, Цветном бульваре, Театральной, Кудринской, Трубной, Лубянской, Пушкинской, Триумфальной площадях.

Постановление вступает в силу с 15 декабря.

Как сообщало Накануне.RU, ранее столичные власти объявили об очередном подорожании парковки. Самый высокий тариф - 380 рублей в час (на 180 рублей больше, чем сейчас) - будет установлен с 15 декабря на ряде улиц в центре города.

Напомним, ранее увеличить тарифы предложил Российский экономический университет имени Плеханова. Специалисты вуза, в частности, предлагают повысить максимальный тариф на чрезмерно загруженных улицах, приблизив его к ценам внеуличных подземных паркингов, которые доходят до 500 рублей в час.