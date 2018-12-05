НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, - вице-адмирал США

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, заявил командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

По его словам, вооруженные силы Североатлантического альянса и США способны преодолеть щит из российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

В статье издания Business Insider военачальник утверждает, что метод действия основан на "комплексном маневре", передает Regnum.

"Мы умеем быть тихими, когда не нужно шуметь, и можем быть громкими, когда это потребуется", - заявил адмирал.

В октябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о небывалом со времен холодной войны уровне активности НАТО у границ России. По его словам, политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге.