05 Декабря 2018
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Армия и ВПК За рубежом

НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, - вице-адмирал США

НАТО располагает возможностями по подавлению России в Крыму и Калининградской области, заявил командующий Вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис.

По его словам, вооруженные силы Североатлантического альянса и США способны преодолеть щит из российских систем ПВО и радиоэлектронной борьбы.

В статье издания Business Insider военачальник утверждает, что метод действия основан на "комплексном маневре", передает Regnum.

"Мы умеем быть тихими, когда не нужно шуметь, и можем быть громкими, когда это потребуется", - заявил адмирал.

В октябре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о небывалом со времен холодной войны уровне активности НАТО у границ России. По его словам, политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге.

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НАТО знает, как победить Россию в Крыму и Калининграде, - вице-адмирал США

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Теги: нато, россия, крым, калининград, эндрю льюис



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