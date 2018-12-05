Адвокат Кокорина не ждет ничего хорошего от заседания суда по продлению ареста для футболистов

Адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, чего ждет от сегодняшнего заседания суда.

Напомним, ранее суд до 8 декабря заключил Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева под стражу. Они, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Обвинение ходатайствует о продлении ареста для футболистов до 8 февраля.

Татьяна Стукалова рассказала, какой результат она ожидает сегодня.

"Самый плохой", - приводит ее слова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что защита Кокорина и Мамаева хочет добиться для них альтернативной меры пресечения, а именно залога, ограничения в совершении определенных действий или домашнего ареста. 30 ноября президиум Московского городского суда не стал рассматривать кассации адвокатов.