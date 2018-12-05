Адвокат Кокорина не ждет ничего хорошего от заседания суда по продлению ареста для футболистов

05 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО В России

Адвокат Кокорина не ждет ничего хорошего от заседания суда по продлению ареста для футболистов

Адвокат форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала, чего ждет от сегодняшнего заседания суда.
Читайте также:

Напомним, ранее суд до 8 декабря заключил Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева под стражу. Они, а также еще несколько человек, включая младшего брата Александра, проходят по делу о хулиганстве и побоях. Обвинение ходатайствует о продлении ареста для футболистов до 8 февраля.

Татьяна Стукалова рассказала, какой результат она ожидает сегодня.

"Самый плохой", - приводит ее слова "Чемпионат".

Ранее стало известно, что защита Кокорина и Мамаева хочет добиться для них альтернативной меры пресечения, а именно залога, ограничения в совершении определенных действий или домашнего ареста. 30 ноября президиум Московского городского суда не стал рассматривать кассации адвокатов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Адвокат Кокорина не ждет ничего хорошего от заседания суда по продлению ареста для футболистов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Кокорин, заседание, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.11.2018 11:56 Мск Адвокаты Кокорина и Мамаева не смогли добиться изменения меры пресечения для футболистов
Ранее 23.11.2018 13:29 Мск Защитник "Зенита" считает, что без сидящего в СИЗО Кокорина в команде "нет футбола"
Ранее 23.11.2018 01:24 Мск СМИ: водитель сам спровоцировал конфликт с Мамаевым и Кокориным
Ранее 22.11.2018 06:05 Мск Кокорин и Мамаев не выплачивали деньги избитому водителю
Ранее 22.11.2018 01:19 Мск Кокорин и Мамаев заплатили избитому водителю
Ранее 20.11.2018 03:06 Мск Ухудшилось состояние находящегося под стражей Кокорина
Ранее 15.11.2018 21:23 Мск Суд отказался отпускать футболиста Мамаева под залог
Ранее 08.11.2018 17:15 Мск СМИ: Кокорина и Мамаева оставят под арестом до февраля
Ранее 06.11.2018 14:35 Мск Футболисты "Зенита" не смогут навестить Кокорина в "Бутырке"
Ранее 01.11.2018 14:45 Мск Мамаев останется игроком "Краснодара" до тех пор, пока находится в СИЗО
Ранее 26.10.2018 11:41 Мск Мамаев: Нас с Кокориным держат в СИЗО, потому что так хочет общество
Ранее 22.10.2018 11:32 Мск Отец Мамаева объяснил, почему футболисты любят "отрываться по полной"
Ранее 20.10.2018 09:30 Мск Кокорина с Мамаевым отправили в камеры из карантина СИЗО
Ранее 19.10.2018 13:57 Мск Футболист Кокорин останется под стражей
Ранее 19.10.2018 12:56 Мск "Зенит" попросил суд отпустить Кокорина под домашний арест
Ранее 19.10.2018 11:22 Мск Будет сидеть: суд отказался отпускать Мамаева под домашний арест
Ранее 18.10.2018 18:46 Мск Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве
Ранее 17.10.2018 11:46 Мск Кокорин признался, что оскорбил чиновника Пака по национальному признаку
Ранее 17.10.2018 07:49 Мск Адвокаты Кокориных предложили "мировую" потерпевшим в драках в Москве
Ранее 16.10.2018 13:04 Мск Футболист Мамаев сдал загранпаспорт следователям
Ранее 15.10.2018 16:26 Мск Путин раздал госнаграды: Отметились и чиновники, пострадавшие в драке с Кокориным и Мамаевым
Ранее 15.10.2018 14:03 Мск Адвокаты Мамаева обжаловали арест игрока по делу о хулиганстве
Ранее 15.10.2018 10:31 Мск Мать Кокориных: Для вас это шоу, а для меня – катастрофа всей жизни
Ранее 15.10.2018 08:30 Мск Футболистам Кокорину и Мамаеву "запретили" въезжать в Пермь
Ранее 15.10.2018 05:15 Мск Жена Кокорина объяснила поведение мужа
Ранее 14.10.2018 11:38 Мск СМИ: Замглавы Минпромторга избежал драки с Кокориным и Мамаевым из-за опоздания
Ранее 14.10.2018 09:24 Мск Мамаев рассказал о первых днях в СИЗО: Никому не пожелаю здесь оказаться
Ранее 13.10.2018 08:41 Мск Кадыров заявил о готовности взять Кокорина и Мамаева в клуб "Ахмат"
Ранее 12.10.2018 07:45 Мск Кокорин и Мамаев ближайшие месяцы проведут в СИЗО "Бутырка"
Ранее 12.10.2018 00:22 Мск Кокорин пожаловался на назвавшего его мразью следователя
Ранее 11.10.2018 21:37 Мск Суд отправил в СИЗО футболиста Кокорина до 8 декабря
Ранее 11.10.2018 13:50 Мск МВД опубликовало видео допроса Мамаева и Кокорина
Ранее 11.10.2018 13:15 Мск По делу Кокорина и Мамаева установили еще троих человек, в том числе брата форварда "Зенита"
Ранее 11.10.2018 11:22 Мск Отчим Кокорина: Мой сын хотел извиниться, но не успел
Ранее 11.10.2018 10:27 Мск С задержанными Кокориным и Мамаевым сегодня проведут очные ставки
Ранее 11.10.2018 07:53 Мск СМИ: Отец футболиста Мамаева находился в розыске за разбой
Ранее 11.10.2018 06:22 Мск Кокорину и Мамаеву могут ужесточить обвинения
Ранее 11.10.2018 01:32 Мск Сегодня суд изберет меру пресечения Кокорину и Мамаеву
Ранее 10.10.2018 16:30 Мск Кокорина и Мамаева могут объявить в федеральный розыск
Ранее 10.10.2018 13:59 Мск В "Урале" следят за ситуацией с Кокориным и Мамаевым и готовы подписать игроков
Ранее 10.10.2018 11:35 Мск "Они думали, мы их отмажем!" Президент "Зенита" пообщался с пранкерами о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Ранее 10.10.2018 09:53 Мск Дела Кокорина и Мамаева находятся на контроле у руководства московской полиции
Ранее 10.10.2018 07:48 Мск Семин назвал Кокорина и Мамаева "предателями футбола"
Ранее 10.10.2018 02:17 Мск РПЛ попросит РФС рассмотреть поведение Мамаева и Кокорина
Ранее 09.10.2018 20:26 Мск "Наказание должно быть неотвратимым". В Госдуме прокомментировали выходки российских футболистов
Ранее 09.10.2018 15:30 Мск В РПЛ назвали Кокорина и Мамаева "хулиганами" и призвали изгнать их из футбола
Ранее 09.10.2018 14:42 Мск Кокорин и Мамаев задержаны, сообщают СМИ
Ранее 09.10.2018 13:47 Мск Глава РФС о скандале с Кокориным и Мамаевым: "Такие случаи бросают тень на наш футбол"
Ранее 09.10.2018 12:34 Мск "Зенит" намерен расторгнуть контракт с Кокориным из-за двух нападений
Ранее 09.10.2018 12:22 Мск "Краснодар" разорвет контракт с оскандалившимся Мамаевым
Ранее 09.10.2018 12:04 Мск Полиция ищет участников дорожного конфликта, в котором могут быть замешаны Кокорин и Мамаев
Ранее 09.10.2018 10:29 Мск СМИ: До избиения чиновника Кокорин и Мамаев напали на водителя Первого канала
Ранее 09.10.2018 07:42 Мск ФК "Краснодар": Инцидент с Мамаевым расследуют правоохранительные органы
Ранее 09.10.2018 03:09 Мск Появилось видео нападения футболистов Кокорина и Мамаева на московского чиновника
Ранее 08.10.2018 17:21 Мск Кокорин и Мамаев устроили дебош в кафе: избили чиновника и кидались в него стульями

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 35

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети