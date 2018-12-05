05 Декабря 2018
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Общество В России

Голикова констатировала убыль населения России

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации, констатировала убыль населения России.

Так, по ее словам, за девять месяцев 2018 года уровень рождаемости не превысил уровня в 11 человек на тысячу населения.

Голикова назвала такую ситуацию "ожидаемой" - это связано с демографическими последствиями 90-х годов.

Смертность за тот же период составила 12,6 на тысячу населения. В результате за 9 месяцев года фиксируется убыль населения - 173,4 тыс. человек, сообщила Голикова, выступая в рамках "правительственного часа" в СФ.

Вице-премьер подчеркнула, что "для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны".

В сентябре Росстат сообщал, что убыль населения достигла 169 тысяч человек против 105 тысяч годом ранее и прироста 8 тысяч в 2016 году. Власти обещают продолжить меры поддержки рождаемости.

Правительство РФ намерено снизить смертность в стране к 2024 году с 12,4 до 10,9 на 1 тысячу человек, говорится в Основных направлениях деятельности Правительства на период до 2024 года.

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Голикова констатировала убыль населения России

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Теги: татьяна голикова, убыль населения



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