Голикова констатировала убыль населения России
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая в Совете Федерации, констатировала убыль населения России.
Так, по ее словам, за девять месяцев 2018 года уровень рождаемости не превысил уровня в 11 человек на тысячу населения.
Голикова назвала такую ситуацию "ожидаемой" - это связано с демографическими последствиями 90-х годов.
Смертность за тот же период составила 12,6 на тысячу населения. В результате за 9 месяцев года фиксируется убыль населения - 173,4 тыс. человек, сообщила Голикова, выступая в рамках "правительственного часа" в СФ.
Вице-премьер подчеркнула, что "для обеспечения естественного прироста населения темпы снижения смертности недостаточны".
В сентябре Росстат сообщал, что убыль населения достигла 169 тысяч человек против 105 тысяч годом ранее и прироста 8 тысяч в 2016 году. Власти обещают продолжить меры поддержки рождаемости.
Правительство РФ намерено снизить смертность в стране к 2024 году с 12,4 до 10,9 на 1 тысячу человек, говорится в Основных направлениях деятельности Правительства на период до 2024 года.