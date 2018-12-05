Задержан волгоградский маньяк, нападавший с ножом на женщин

В Волгограде задержали подозреваемого в нападениях на женщин. Им оказался неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в начале ноября этого года в полицию поступили три заявления от жительниц Красноармейского района. Во всех случаях неизвестный мужчина поздним вечером караулил жертв возле подъездов, и, угрожая ножом, наносил телесные повреждения.

В первых двух случаях 17-летним девушкам удалось оказать злоумышленнику сопротивление и вырваться, а третья пострадавшая - 37-летняя женщина - с ножевыми ранениями была госпитализирована. При этом каждая описала полицейским схожие приметы нападавшего. Сыщики вычислили и задержали подозреваемого: им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за угон и разбои житель Красноармейского района. Из мест "не столь отдаленных" он освободился в минувшем феврале.

Мужчина уже сознался в содеянном и находится под стражей. Против него возбуждено три уголовных дела по статьям о побоях, угрозах убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.