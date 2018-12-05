05 Декабря 2018
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Задержан волгоградский маньяк, нападавший с ножом на женщин

В Волгограде задержали подозреваемого в нападениях на женщин. Им оказался неоднократно судимый рецидивист.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в начале ноября этого года в полицию поступили три заявления от жительниц Красноармейского района. Во всех случаях неизвестный мужчина поздним вечером караулил жертв возле подъездов, и, угрожая ножом, наносил телесные повреждения.

В первых двух случаях 17-летним девушкам удалось оказать злоумышленнику сопротивление и вырваться, а третья пострадавшая - 37-летняя женщина - с ножевыми ранениями была госпитализирована. При этом каждая описала полицейским схожие приметы нападавшего. Сыщики вычислили и задержали подозреваемого: им оказался 33-летний ранее неоднократно судимый за угон и разбои житель Красноармейского района. Из мест "не столь отдаленных" он освободился в минувшем феврале.

волгоградский маньяк, задержанный(2018)|Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Мужчина уже сознался в содеянном и находится под стражей. Против него возбуждено три уголовных дела по статьям о побоях, угрозах убийством и причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

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Задержан волгоградский маньяк, нападавший с ножом на женщин

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Теги: Волгоград, нападения, маньяк, полиция



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