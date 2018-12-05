05 Декабря 2018
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В Тобольске за 55 миллионов рублей отремонтируют больницу, в которой рухнул потолок

Стоимость капитального ремонта областной больницы №3 Тобольска оценили в 55,8 млн руб. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Несмотря на то, что ремонт будет вестись практически во всем здании, больница продолжит функционировать. По данным областного департамента здравоохранения, участки больницы будут закрываться поэтапно, по ходу выполнения работ. Завершить капитальный ремонт подрядчик должен в течение 120 дней после заключения контракта.

Аукцион состоится 27 декабря.

Напомним, 13 ноября в областной больнице №3 Тобольска прорвало трубу, залило операционный блок. Из-за воды в операционном блоке частично обрушился потолок. Были перенесены две плановые операции, экстренные выполнялись в штатном режиме. Пострадавших в результате происшествия не было.

Причиной происшествия стал прорыв трубы, замена которой планировалась в рамках капремонта в следующем году.

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В Тобольске за 55 миллионов рублей отремонтируют больницу, в которой рухнул потолок

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Теги: аукцион, ремонт больницы, прорыв трубы, обрушение потолка, тобольская областная больница №3



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