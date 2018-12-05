05 Декабря 2018
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Образование Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга не увидела в школьных рисунках пропаганду гомосексуализма. Родители возмущены и пишут прокурору

В мэрии Екатеринбурга рассказали о результатах проверки рисунков учащихся школы №115. Психологи муниципального центра "Диалог" не нашли в плакатах пропаганды гомосексуализма. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

"Рисунки не содержат призыва войти в ряды людей другой ориентации. Они всё-таки демонстрируют толерантное отношение к людям. Следовательно, эти рисунки не содержат элементов пропаганды нетрадиционных ценностей", - добавили в администрации.

Выводы мэрии обеспокоили Уральский родительский комитет (УРК). По данным УРК, якобы в школе педагоги по распоряжению директора пытаются "замести следы", уговаривая учеников, особенно младших классов, участвующих в конкурсе рисунков, никому ни о чем не рассказывать. К тому же, возможно, что в такой акции участвовала не одна школа Екатеринбурга, и это "была отработанная некая программа, направленная на формирование среди детей и подростков положительного настроения к движению ЛГБТ-сообщества за определенные гранты".

УРК обратился к прокурору Свердловской области Сергею Охлопхову с просьбой провести тщательную прокурорскую проверку во всех школах Екатеринбурга по выявлению случаев с проведением подобного ряда конкурсов рисунков, в первую очередь "Толерантный мир".

"Просим прокуратуру вместе с Роскомнадзором внимательно изучить интернет-сайты образовательных учреждений Екатеринбурга и других муниципальных образований Свердловской области для подтверждения либо исключения информации о размещении на них символики ЛГБТ-сообщества", - заявили Накануне.RU в Уральском родительском комитете.

Напомним, что в екатеринбургской школе №115 организовали конкурс рисунков на тему "ЛГБТ" под лозунгом "Толерантный мир". По мнению президента УРК Евгения Жабреева, образовательное учреждение нарушило сразу несколько федеральных законов.

Сотрудники городской полиции также зарегистрировали данный факт и опросили директора школы, которая пояснила, что дети принимали участие в конкурсе рисунков в рамках международного дня толерантности.

Руководитель общественного движения Свердловской области "Доброволец" Алексей Коршунов пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой на "пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в школе №115 Екатеринбурга" и на отношение уральского омбудсмена к конкурсу детских "ЛГБТ-рисунков".

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Мэрия Екатеринбурга не увидела в школьных рисунках пропаганду гомосексуализма. Родители возмущены и пишут прокурору

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Теги: школа 115, конкурс рисунков, толерантный мир, лгбт



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Ранее 01.12.2018 22:01 Мск В Екатеринбурге общественник пожаловался Анне Кузнецовой на "пропаганду гомосексуализма" в школе №115
Ранее 28.11.2018 10:19 Мск "Рисунки убрали, а проблема осталась". В уральской школе прошел "конкурс плакатов ЛГБТ"

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